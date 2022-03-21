「張」是漢族姓氏之一，在《百家姓》中排第24位，根據2019年大陸研究報告指出，張姓人口達9540萬，是大陸的第三大姓，同時也是全球華人10大姓之一，可以見得世界上姓「張」的人真的非常多，然而張姓在漢朝以前其實超沒存在感，究竟是如何發展成現在人數眾多的姓氏呢？

根據《梨視頻》報導，關於張姓的起源有很多種，最主要的有2種，其一為「源於姬姓」，上古黃帝之孫名為揮，他擔任監管製造弓箭的「弓正」，也稱「弓長」，因此以官名賜姓為「張」；另外在春秋時期，晉國一名姬姓大夫名為解張，字張侯，他的後代便以他的字為氏，是為「張氏」。

第2種則是「源於改姓」，三國曹魏名將張遼原姓聶，是西漢山西馬邑巨商聶壹的後代，其家族為了避怨而改姓張；除此之外，還有部分少數民族因為漢化改姓，像是烏桓、女真、鮮卑、匈奴、契丹等族。

而「張姓」最早出現在文字記載中，是《小雅‧六月》內提到的張仲，他是周宣王卿士，輔佐周宣王中興周王朝；不過在春秋戰國時期，張姓的活躍度並不高，現代人最耳熟能詳的，大概就只有戰國著名縱橫家張儀；到了秦漢之際，張姓的知名人士慢慢變多，像是漢朝開國名臣張良、張耳、張蒼，以及西漢大臣張歐等人，這當中除了張良是韓國貴族後裔，其他都出身貧寒。

然而這些出身貧寒的人，不是當王侯就是做宰相，為張姓的發展奠定堅實的基礎，以至於後來東漢哲學家王符在著作《論氏族》中寫道「司邑閭里，無不有張者」；更誇張的是，從《漢書》到《隋書》所有正史傳記中，入傳的人物竟以張姓最多，其次分別是王、李、趙、陳，而收錄唐朝以前文章的《全上古三代秦漢三國六朝文》中，作者也以張姓最多，可見無論政治還是文化，張姓都十分活躍。