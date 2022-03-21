外國一名女子到超市購物時，在門口遇見一名流浪漢，沒想到竟對他一見鍾情，不但主動請客共進晚餐，還替他買手機、衣服，而這些善舉也為她帶來一段浪漫戀情，如今2人已經育有2名孩子。

根據《每日星報》報導，外國女子潔思敏（Jasmine Grogan）在TikTok分享自己的浪漫愛情故事，她在超市門口遇見一名留著大鬍子的流浪漢麥考利（Macauley Murchie），並拿出一些鈔票想要幫助他，卻被對方拒絕，進入超市後她滿腦子都在想麥考利，未料購物結束，麥考利竟主動上前幫她提重物。

為了感謝對方的幫助，潔思敏詢問是否需要替他買點食物，麥考利當下雖然有些尷尬，還是點頭答應，2人一起到餐廳共進晚餐，並聊了很久的天，結束後潔思敏買了一支手機給麥考利，方便他們聯絡，她還幫他找了一間旅館，接著就回家了。

在沒有見面的這段期間，2人始終保持聯絡，潔思敏表示自己一直「無法停止想他」，但雙方的關係遲遲沒有更進一步，不久後麥考利主動出擊，「妳成就了我的一天，非常感謝妳為我做的一切，妳太棒了，我每天都在想妳」，接著雙方再度共進晚餐，潔思敏還替麥考利買了新衣服，並邀請他一起住一晚。

2人在那天之後墜入愛河，並展開同居生活，再也沒有分開過，對此潔思敏害羞地說：「我知道他就是適合我的人，他太好了」、「很高興我們能相遇，這一切會發生都是有原因的，他讓我的生活變得更美好，我無法想像沒有他的生活」。

最終麥考利因為愛的力量，剃掉雜亂的鬍子、整理好牙齒，把自己打理乾淨，找到一份新的工作，重新展開全新的人生；目前麥考利已經向潔思敏求婚，2人也已經育有2名孩子。