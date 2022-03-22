澳洲一名女子透過社群平台認識一名AV男優，並和對方相戀、結婚，近日2人接受訪問，女子坦言，雖然丈夫每周至少會和2名AV女優發生關係，但她並不介意，也不會感到忌妒，2人的婚姻相當甜蜜、美滿。

根據《每日郵報》報導，29歲健身女網紅凱蒂（Katy Bampton）透過Instagram認識37歲男子羅比（Robbie Oz），並從個人簡介中得知他是一名AV男優，她先入為主地認為對方一定有很多女伴，因此不想讓讓自己陷太深。然而凱蒂實際和羅比見面、相處後，才真正深入地了解對方，改變了自己最初對他的看法，最終2人選擇步上紅毯、結為夫妻。

羅比身為AV男優，每周至少需要拍攝2部作品，這也意味著他得和妻子以外的女性發生關係，對此凱蒂表示並不會忌妒，因為她對和丈夫「對戲」的AV女優非常挑剔，且要求他拍攝時90%以上的時間都要戴上保險套，另外每隔2周羅比就會接受一次性病檢查。

羅比也大方分享和凱蒂的性生活，直言2人之間與其說是身體上的，不如說是精神層面的交流，這和他平時的工作表現完全不同，更加注重感官享受和親密關係，這是在拍攝現場不會被考慮進去的事情。

然而有不少網友認為他們處於「換妻」的生活模式，對此凱蒂則說：「我們24小時都是這樣生活，他不斷和別人發生關係，但我們都很用心在經營這段感情，因此我們的關係是最安全、最美好的」。