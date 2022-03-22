外國一名女網友為了記錄自己的打呼聲，下載一款會在睡覺時錄音的APP，然而確認音檔的時候，竟聽到一段可怕的詛咒低語聲，女網友原本以為是靈異事件，害怕地在房間裝設監視器，沒想到卻發現「鬼」的真實身分竟是男友的媽媽。

根據《每日星報》報導，女網友蘿莎（Rosa Chicas）透露，為了記錄自己在睡覺時的打呼聲，因此下載了一款睡眠錄音APP，然而清醒後確認音檔時，竟聽到一段可怕的低語聲，而且內容十分惡毒，像是「妳真醜」、「我恨妳」、「妳去死」等詛咒，而且不是只出現一次，連續3晚都有低語聲不斷在她的耳邊碎碎念。

起初蘿莎以為自己「遇到鬼」，為了抓住這個「鬼」的真面目，她購買一台監視器放在房間裡，從蘿莎公開的畫面中可以看到，當時她正躺在漆黑的房間內睡覺，突然一名女子走進房內，彎下腰開始對著她的耳朵講話，而這名女子的真實身分竟是男友的媽媽，讓她大吃一驚。

蘿莎透露，平時男友的媽媽對自己很好，2人相處也很融洽，不知道為何會發生這種事情，但為了不破壞所有人的感情，因此不打算把這件事公開。影片曝光後立刻引發熱議，網友們紛紛留言：「這太不正常了，妳需要盡快離開那裡」、「妳應該報警！太可怕了」、「我光用看得都覺得毛骨悚然」、「請不要掉以輕心，保護好自己！」、「妳不打算跟妳男友說這件事嗎？」。