南唐後主李煜雖然算不上稱職的皇帝，但在文學方面有著驚人的成就，更被後人譽為「千古詞帝」，留下許多家喻戶曉的作品。而李煜在位期間，和皇后感情融洽，但他卻趁著對方重病時，勾搭前來探望親姊姊的小姨子，還以此為靈感寫下千古名作《菩薩蠻》，導致皇后病情加重，不久後便撒手人寰。

綜合陸媒報導，李煜的妻子周娥皇是南唐重臣周宗的長女，為錢塘著名美女，且「通書史，善歌舞，精音律，尤工鳳簫、琵琶」，是個外貌出眾的才女，她在19歲時和李煜成婚，2人感情如膠似漆，李煜還專門為她創作多部作品，讚揚周娥皇的美貌與氣質，並先後生下李仲寓、李仲宣2名兒子，和女兒高陽公主。

然而好景不常，周娥皇得了不治之症，只能臥病在床休養，未料她的妹妹藉著入宮探望的名義，和姊夫李煜通姦，李煜甚至還將2人幽會的場景寫成《菩薩蠻》，周娥皇得知事實後悲痛欲絕，病情也隨之加重，李煜見狀相當愧疚，為了彌補妻子，無論天氣冷熱，他日夜陪伴在左右，皇后所有的飲食他都親力親為，湯藥也要嘗過一口才敢給妻子喝。

未料不久後，又傳來小兒子李仲宣突然過世的消息，沉重的打擊讓周娥皇病入膏肓，29歲就病逝。李煜對此相當難過，數次哭到暈厥，並在悔恨交加的情緒之下，為愛妻創作出多首詩詞，其中最長的一篇為《衣昭惠周后誄》，更自稱是「鰥夫煜」；一直到3年之後，李煜才封周娥皇的妹妹為新任皇后，也就是「小周后」。