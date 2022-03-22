放屁是人類正常的生理反應，但不少女生為了在喜歡的人面前保持好的形象，就會選擇把屁憋住。巴西一名女子因為不好意思在男友面前放屁，竟然憋屁憋到把自己送進醫院，經歷過這次尷尬的處境後，女子拍片呼籲大家，平常有屁就得放出來，千萬不要為了面子而憋住。

綜合外媒報導，27歲女歌手薇薇安（Viviane de Queiroz Pereira）近日在TikTok上分享自己的住院消息，她透露當天清晨5點半起床時，突然感覺腹部一陣劇痛，於是急忙就醫檢查，經過診斷後住進了醫院，她表示自己目前的狀況已經好轉許多，而肚子痛的原因竟是因為「體內累積太多的屁」。

薇薇安也以「過來人」的口吻呼籲其他女性，千萬不要為了顧形象，而故意不在男友面前放屁，「如果妳們為了面子不放屁，導致男友清晨要陪妳們去看病，最後診斷出來還發現是因為『憋屁』，這才是真正的丟臉」。

她也說自己之前因為相信TikTok其他網紅的建議，在剛開始胃痛的時候沒有理會，才會導致最後更嚴重的結果，並直言經過這次經驗以後，未來只要有屁她都會釋放出來，不再刻意憋屁。

報導中提到，英國國民保健署（NHS）醫師拉詹（Karan Rajan）曾指出，人們一天平均會放20個屁，而這些屁是由消化後的廢氣，和平時吞下的空氣混合而成，若是憋著屁不放，容易引發胃灼熱（Heartburn）和腹部脹氣（Bloating），同時這些氣體也可能以打嗝的方式排出。