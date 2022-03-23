不少人下班之後都只想快點回家休息，但對於某些人來說，下班後還有許多挑戰等著自己。印度一名電影製片人開車行經郊區，在路邊看到一名跑步回家的少年，一問之下才知道他為了要加入軍隊，每天都會跑步10公里來鍛鍊體魄，影片曝光之後瞬間引發網友熱議。

電影製片人卡普里開車行經郊區時，偶遇正在跑步的梅赫拉。(影片來源/YouTube/TIMES NOW)

根據《BBC》報導，電影製片人卡普里（Vinod Kapri）日前開車經過郊區，遇到背著背包、在路邊跑步的19歲少年梅赫拉（Pradeep Mehra），在好奇心驅使下，他上前和梅赫拉搭話，聊天之後才得知對方目前在麥當勞工作，並且每天下班都會跑10公里回家。

卡普里不忍梅赫拉這麼辛苦，於是好心詢問他是否要搭便車，卻被對方拒絕，梅赫拉透露自己每天跑步回家，是為了要鍛鍊自己的體魄，以便未來可以加入軍隊；後來卡普里又問他要不要一起吃晚餐，也被梅赫拉婉拒，他表示由於母親生病住院，父親要在醫院照顧母親，所以自己得趕回家替哥哥煮晚餐。

聽完梅赫拉的處境後，卡普里表示自己將整段過程都錄了下來，且想要將影片放上網路，對此梅赫拉只是靦腆地笑了一下，並說：「根本不會有人認識我」。然而影片曝光後，竟吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過千萬，不少人都被梅赫拉的毅力所感動。

除此之外，印度一名退役軍人也注意到這部影片，透露自己已經和陸軍高官討論梅赫拉自我訓練的方式，而印度在野黨也稱，將會對梅赫拉的教育費用，以及他母親的醫療費用提供援助。