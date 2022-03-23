巴西近日發生一起離奇事件，一名健身教練出門尋找深夜未歸的愛妻，未料竟目睹她和流浪漢在車上纏綿的畫面，立刻氣得將流浪漢拖下車、毆打至重傷，然而事後妻子卻說，自己是因為「收到來自上帝的旨意」，才會心甘情願和對方發生關係，並沒有遭受性侵。

➡️ Personal espanca morador de rua após flagrar traição de mulher no DF.



Eduardo Alves, 31 anos, teria flagrado a mulher tendo relações sexuais com o tal homem em situação de rua. A 16ª DP investiga o caso.



Leia na coluna Na Mira: https://t.co/qjisC91ahy pic.twitter.com/EA7cFzFniO — Metrópoles (@Metropoles) March 14, 2022

綜合外媒報導，33歲的珊卓拉（Sandra）信仰虔誠，經常會上教會活動，並關懷弱勢團體。本月9日晚間，她和31歲的丈夫愛德華多（Eduardo）說，自己要和母親外出，幫助無家可歸的人，然而一直到深夜都還沒有回家，愛德華多打電話也始終無人接聽，於是心急如焚地上街尋找愛妻的身影。

之後愛德華多在路邊發現珊卓拉的車，從監視器畫面可以看到，他先走近查看妻子是否在車上，未料竟看見珊卓拉和流浪漢「車震」的畫面，起初他以為妻子被性侵，氣憤地搥打車窗玻璃，接著打開車門將流浪漢趕下車痛毆一頓，附近居民目擊後報警。

然而離奇的是，珊卓拉接受調查時解釋，自己並沒有被性侵，而是因為「收到來自上帝的旨意」，必須對那名流浪漢伸出援手，所以2人才會在兩情相悅的狀況下發生關係。而愛德華多雖然被捕，但並不後悔自己的行為，同時認為珊卓拉應該是精神病發作才會做出這種事，目前已經帶她到精神科治療，2人的婚姻也不會因此受到影響。