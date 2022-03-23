台灣的「珍珠奶茶」風靡全球，奶茶已然成為現代人最愛喝的飲料之一，但你知道嗎？其實古代也非常流行喝奶茶，清朝皇帝甚至將奶茶視為「國俗」，各種重要外交場合都必須喝，還得用專門的茶碗熬製，由此可以得知，當時對於奶茶有多重視與狂熱。

根據《梨視頻》報導，《明史‧食貨誌》中記載：「番人嗜乳酪，不得茶，則困以病」，表示北方少數民族喜歡食用乳製品，但若沒有茶，就會生病，早在唐宋時期就開始推行「茶馬互市」，讓漢族和北方民族能夠以茶易馬、以馬易茶，不過在互市上，北方民族得到的茶葉幾乎為磚茶，煮後單寧酸含量高，容易引發飢餓感，因此便開始往茶內添加牛奶、羊奶、馬奶、酥油等飽腹感較強的食物。

清朝史學家趙翼在著作《簷曝雜記》中提到，「每清晨，男、婦皆取乳，先熬茶熟，去其滓，傾乳而沸之，人各啜二碗，暮亦如之」，指出蒙古人每天早晚都會各喝2碗奶茶。而滿、蒙2民族習性相似，清朝皇室也都喜歡喝奶茶，入關之後，雖然飲食習慣受漢族影響，但喝奶茶的習慣仍未改變，甚至將其視為「國俗」，每次舉辦重要的外交場合，都一定會喝奶茶以示禮遇，乾隆也在他的作品中寫道：「國家典禮，御殿則賜茶。乳作汁，所以使用使人肥澤也」。

清朝大臣吳振棫所寫的史料筆記《養吉齋叢錄》也有記載，清宮中「舊俗最尚奶茶。每日供御用乳牛及各主位應用乳牛，皆有定數」，帝后、嬪妃們每日的膳食份例，依照等級的不同而有一定數量的牛奶，像皇帝就有乳牛50頭、玉泉水12罐、奶油1斤、茶葉75包，除此之外更有專門熬製奶茶的器具。