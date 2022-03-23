巴西一名清潔工日前在聖保羅淨灘時，意外發現一條「愛心雙頭魚」，長相非常詭異，他也趕緊將其模樣拍下，並分享至社群平台，引發討論，生物學家對此表示，每5對雙頭魚只會有1對能存活，屬於非常極罕見的現象，且目前尚未有技術能將連體魚分離。

根據《鏡報》報導，從事淨灘活動25年的46歲清潔工安東尼奧（Claudinei Antonio），日前在聖保羅的伊塔拉雷海灘（Itarare Beach）撿垃圾時，發現了一條「愛心雙頭魚」，趕緊拍下照片並分享至社群平台，表示「這一條魚引起我的注意，因為牠有2顆頭，與眾不同」。

海洋生物學家柯明（Eric Comin）對此表示，人類會生出雙胞胎連體嬰，魚類也會出現此情形，過去在巴西聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）水族館就有相關紀錄，而且牠們還存活下來，非常的罕見，而且每5對雙頭魚只會有1對能活下來。

柯明進一步補充，連體雙頭魚雖然可以正常進食、游泳，但壽命比正常魚類還要短，而且牠們的情況與人類的連體雙胞胎相似，有些各自擁有獨立的器官，而且互不影響的運作，不過以目前的科技來說，還沒有能將雙頭魚順利分離的技術。