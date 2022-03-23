近日哥倫比亞一名女子準備外出，在等電梯時蹲下身綁鞋帶，未料竟遭到自己飼養的比特犬攻擊，整個過程全被監視器拍下，只見女子渾身是血地爬進電梯，硬撐著被咬傷的痛苦，前往1樓大廳求助，最後順利得到鄰居幫助，所幸女子身上雖然有多處傷口，不過並沒有生命危險。

女子一邊抵抗比特犬攻擊，一邊找空檔按下樓層按鈕，到1樓求救。(影片來源/YouTube/Noticias Caracol)

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在本月17日，這名25歲女子居住在庫庫塔（Cúcuta）一棟公寓內，當時她正準備搭乘電梯，突然看見自己鞋帶鬆了，於是蹲下身綁鞋帶，未料她飼養的4歲比特犬突然發狂，撲到她身上不斷撕咬，從監視器的畫面可以看到，女子滿身是血地爬進電梯，一手趁著空檔按下樓層按鈕，最後順利獲救。

事後女子告訴警方，她當下只想趕快離開5樓，因為她認為一直待在原地，就不會有人來救她，所以她才會忍受被咬傷的痛楚，強撐著身體搭電梯，雖然過程中比特犬仍持續攻擊她，但最終她成功抵達1樓大廳，並獲得鄰居的協助，將她和比特犬分開。

這起比特犬攻擊事件，導致女子右手手指骨折、左手多處骨折，身上還有許多撕裂傷；當地官員透露，目前已針對這隻肇事比特犬展開調查，未來的10天內會討論該如何處置牠，並且不排除對牠實行安樂死。