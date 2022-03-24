大陸江蘇一間民宅日前發生火警，一名丈夫為了保護妻子，緊握著妻子的手，讓她站在陽台外面，不惜以肉身阻擋火源，直到消防員到場滅火，才緊急將嚴重燒傷的2人送往醫院，然而在搶救9天之後，這名丈夫仍不幸身亡，消息曝光後讓網友們都相當難過不捨。

綜合陸媒報導，本月13日上午，江蘇省南京區雨花台區的一處民宅因不明原因失火，陳姓丈夫為了保護妻子，不顧自己的安危，緊抓著妻子的手，讓她站在陽台外的平台上，試圖以肉身阻擋火源，直到消防隊抵達現場，並撲滅火勢後，他才和消防人員一起將妻子拉回屋內，而妻子被救出火場後，也以虛弱的聲音喊道：「先救我老公」，患難見真情的場面讓許多人都為之動容。

隨後這對夫妻被送往醫院治療，2人身上的傷勢嚴重，包括面部、頸部、上肢、下肢、頭部、軀幹、臀部等多處燒傷，還有呼吸道損傷及低血溶性休克等症狀，然而不幸的是，陳姓丈夫在經過9天的搶救後，被宣告傷重不治，妻子則仍在救治當中，即將進行第2次手術。

據家人透露，陳姓丈夫和妻子來自安徽省毫州市，約4、5年前才來到南京工作，2人已經結婚10年，且育有3子，夫妻的感情一直很好，沒想到會發生天人永隔的悲劇。

陳姓丈夫的哥哥表示，現在全家人都在為弟弟安排後事，之後會努力籌錢搶救弟妹；妻子的妹妹則說，姊姊目前的恢復狀況良好，但如果沒有足夠的資金進行後續治療，恐怕也很難治癒。不少網友得知情況後紛紛主動捐款，截至目前為止已累積34.8萬人民幣（約新台幣156萬），希望能幫助他們度過難關。