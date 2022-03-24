日前有一名日本民眾發現，家中的果醬罐子，只要將瓶蓋放在瓶口上，蓋子就會自動旋轉關閉，嚇得他立刻將眼前的奇幻畫面拍成影片PO網，影片曝光後隨即掀起網友熱議。

根據日媒《ねとらぼ》報導，一名日本網友在推特帳號「@ktzwcrrk」上PO出一段影片，並透露自己先是在熱門關鍵字上看到「果醬的蓋子」，好奇點進去後發現，AOHATA品牌的果醬瓶蓋有著神奇魔力，於是他也跟著實測，將瓶蓋放在瓶口上，下一秒果真看見瓶蓋在沒有任何動力驅使的情況下，竟然會自動旋轉關閉。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言驚呼「難道蓋子是活的？」、「這是什麼黑魔法」、「太神奇了」、「鬧鬼了吧」、「容器製造商好猛」。

對此，日媒也進行測試，發現果醬瓶蓋確實會旋轉，但也點出幾點注意事項，包括盡量要讓桌面保持水平；以及瓶蓋自動旋轉關閉的時間有時很快速，有時又很緩慢，但都無法將蓋子關到最緊；最後，他們也發現，就算不是AOHATA品牌的果醬，只要是類似構造的罐裝果醬，也會出現同樣的現象。