考古學家2020年在重慶市九龍坡區發現冬筍壩遺址，隨後進行考古發掘，先後出土4座船棺葬而聞名，日前修復人員在清理一件戰國青銅釜甑時，首次發現竹編織製品，時間可追溯至2200多年前，竹製品保存完整也讓考古學家驚呼不已。

綜合陸媒報導，重慶市文化遺產研究院和九龍坡區文物管理所組成考古團隊，從2020年9月上旬對「冬筍壩遺址」進行挖掘及文物修復，此為大陸最早確認的巴文化遺址，近日修復人員在清理戰國青銅釜甑器時，發現裡面竟藏有一件編織品。

重慶文物考古研究院副所長葉琳表示，青銅釜甑器被帶回實驗室進行清理時，發現它的底部缺損嚴重，之後才看到編織品的邊角，經過處理後，編織品才完全顯露出來，而重慶地區因土壤、氣候等因素，早期的有機質文物能留存至今，屬於非常罕見的情形。

根據初步檢測，發現編織品剩餘部分直徑長約12公分、高3公分，透過縱面顯微觀察顯示，編織品的纖維直、導管清晰、結節清楚，因此鑑定為竹纖維製品，而此次發現的竹製編織品能如此完整，主要歸功於冬筍壩遺址優質的埋葬環境，尤其是當地黃黏土具有高密閉性，有效延緩有機質文物氧化腐朽，且適宜的濕度不易造成有機文物乾縮或翹曲。

而該件竹編製品作用為何？葉琳表示，竹篾條從3個方向穿插形成，推測此是人為編織的結果，而這件竹製品類似於現今的「竹墊」，在現代烹飪中，主要用於蒸鍋底部，防止食物蒸煮時黏在鍋底，「目前看來很近似，但仍不能確認，還需要排查文獻和前人的研究，進行下一步工作」，而此次發現也對巴人時期的編製工藝、生活業態及喪葬禮儀等具有重要意義。