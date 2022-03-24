想要使用吉他準確彈奏樂曲，需要投入大量練習，沒想到美國一名女網友光靠舌頭，就能彈出完整音樂，短短8秒影片曝光，震驚全網，如今累計逾200萬觀看次數。

美國邁阿密27歲女網紅Vvs Diamond近日在IG上傳一段用舌頭彈奏吉他的影片，畫面中可見，她將臉湊近吉他，接著伸出靈活的舌頭撥弄琴弦，快速且準確的彈奏出電影放映前經常聽到的二十世紀福斯影業配樂，並在貼文上打趣笑說，「標記一個朋友來激怒他們」。

短短8秒的影片，觀看次數已累計逾200萬次，網友們全被她強而有力的舌功給嚇到了，紛紛留言直呼「這舌頭太強」、「拜託嫁給我」、「我到底看了什麼」；也有人搖頭表示，吉他弦上有不少細菌，直接用舌頭彈弦，無疑是病從口入。

除此之外，也有眼尖的網友質疑影片的真實性，認為她的舌頭並沒有移動至不同琴格，也沒有彈奏足夠的琴弦，來產生影片中的音樂和弦。加上過去她也沒有分享過其他用舌頭彈奏吉他的音樂影片，因此被懷疑影片經過後製特效。