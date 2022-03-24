大陸一隻拉布拉多和主人走散後，竟主動到派出所「報案」，員警將牠牽離大廳暫時代為照顧，未料牠似乎聞到了飯菜的香味，竟一路直奔派出所餐廳，讓員警哭笑不得，而主人也在不久後到警局，將這隻貪吃又聰明的拉布拉多領回家。

根據《平安南京》報導，這起事件發生在本月4日，一隻拉布拉多主動推門進入位於南京六合的派出所，並走到櫃檯前和員警「打招呼」，員警上前查看，發現狗狗身邊沒有主人跟著，推測牠可能是走失了，但在牠的身上找不到任何關於飼主的聯絡資訊，為了不驚嚇到其他前來報案的民眾，於是將牠牽離大廳，代為照顧。

沒想到這隻拉不拉多跟著員警離開後，似乎聞到了飯菜香味，竟直奔派出所的餐廳，之後便不願離去，無奈之下員警只好給牠食物和水，更笑稱牠的食量並不小。不久後，拉布拉多的主人便來到派出所求助，原本是打算報案，請員警協尋愛犬，卻看到狗狗早已主動到派出所報到，讓他頓時哭笑不得。

新聞曝光後，不少網友都覺得相當可愛有趣，紛紛留言：「狗狗走失是謊言，去餐廳吃好吃的才是真正目的」、「我嚴重懷疑牠就是來蹭飯的」、「狗勾能有什麼壞心眼呢？牠只是想去餐廳吃飯」、「免費的飯就是香」、「這熟門熟路的樣子，看起來不是第一次了」、「主人記得結帳啊」。