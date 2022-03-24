國外日前有遊客至南非的匹蘭斯堡狩獵保護區遊玩，目擊到獅子正在捕獵角馬，期間意外撞到一隻花豹，狩獵過程因此泡湯，隨後氣得把目標轉向花豹，而花豹驚覺不對勁後，下一秒使出自身優勢逃過一劫，遊客們看了驚呼連連。

根據《Latest Sightings》報導，野外導遊卡特（Isa Carter）日前帶領遊客至南非西北省的匹蘭斯堡狩獵保護區（Pilanesberg Game Reserve），隨後發現一頭母獅便停車觀察，卡特提到，「母獅似乎聞到空氣裡的氣味，隨後就站起身，我們意識到牠要去打獵了」，母獅先是緩緩靠近另一頭角馬，豈料當牠準備展開追逐時，卻突然跳了起來。

母獅似乎被什麼東西嚇到，之後草叢裡跑出一隻花豹，眾人才發現，母獅不小心撞到花豹，眼看狩獵計畫泡湯後，母獅便將目標轉向花豹，而花豹也意識到不對勁，隨後趕緊跳到附近一棵樹上，由於母獅不善於爬樹，牠只能站在樹下等候，而花豹則靜靜的待在樹上，一動也不動，過了一段時間後，母獅無計可施才離開，花豹得以逃過一劫。

根據《紐約時報》指出，並非所有的獅子都不會爬樹，以生物學角度來看，獅子演化出強健前肢及背肌，讓牠們能夠正面迎戰重量級獵物，由於身體不像豹如此柔軟，無法在樹上自由活動，而且也沒有爬樹的必要性，不過有些獅子會出現爬樹的行為，主要與後天習得、獨特的當地條件有關，例如透過爬樹躲避高溫，或擴大視野便於尋找獵物，有些地區的獅子與水牛、大象共享棲息地，為了避免被踩傷，因此出現爬樹的行為，不過攀爬的樹種大多為較矮的樹，例如西克莫無花果樹等。