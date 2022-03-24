台灣人口少子化，但毛小孩卻不斷增加，也因此經常因為地盤性問題，或是錯誤的互動方式，發生狗狗咬傷人的意外。日前就有一名女網友透露，被鄰居養的狗咬傷，鄰居回頭送了一包糖給她，讓她相當錯愕，好奇背後用意，因此上網詢問，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO昨（23日）在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，被鄰居的狗咬了一口，鄰居卻送了自己一包糖，讓她不禁好奇問道「請問這是什麼意思啊？為何要送糖？有人知道是為什麼嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言笑回「因為包不起紅包啦」、「表示狗的嘴巴是甜的」、「請妳吃糖狗（糖果，音似台灣國語發音）的意思」、「送養狗送糖聽過，被狗咬送糖沒聽過」。也有人提醒，「先去注射破傷風疫苗，避免狗牙的細菌讓你的傷口感染了」。

不過也有內行人解答背後超暖用意，「道歉的意思，因為舊時代食物少，糖很奢侈珍貴，所以一般狗狗送養或是什麼事情需要回禮，大多會有一包糖」、「我們鄉下也還有這樣的習俗，被狗咬到會送糖，表示他最大的歉意」、「古早人說，自家養的狗沒防（同音台語紅，發炎之意），意思是狗主人拿糖給你吃，證明你和狗兒家是自家人，那傷口就不會發炎，又如糖的台語唸疼，也是疼惜之意，代表請你疼惜狗狗，不要心存懷恨的意思。個人很喜歡聽老人家講這些，以前的人沒讀書，卻把生活過得很智慧，一些小動作都有隱喻」。