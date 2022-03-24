豬肉雖然是現代人最常見的肉類食材，但在古代其實只有下等人才會吃，因為當時的廁所都和豬圈建在一起，豬隻平時的食物就是人類的糞便，古人因此嫌棄豬肉很髒，但後來受到北方民族的飲食文化影響，以及主流肉食價格攀升，豬肉的地位逐漸提高，才變成現今人們主要的肉食。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，先秦和秦漢時期的廁所都建在二樓，而廁所的正下方就是豬圈，以達到「循環利用」的效果，讓豬食用人類的糞便，明朝醫學家李時珍所撰寫的《本草綱目》曾引用《林氏小說》，寫道「豕食不潔，故謂之豕」，稱豕（ㄕˇ；豬的意思）和屎同音，就是因為牠吃的東西不乾淨。

這也導致豬肉在古代有很長一段時間都難登大雅之堂，人們普遍不愛吃豬肉，並嫌棄豬隻不乾淨，只有下等人才會吃，宋朝著名文人蘇軾就曾說：「貴者不肯吃，貧者不解煮」，表示豪門貴族的人不吃豬肉，而貧窮人家則不懂得料理豬肉。

不過到了近代，豬肉卻逐漸成為漢族的主要肉食，于賡哲分析，豬肉會突然崛起可能有2個原因，第一，古代漢族雖然將豬肉視為下等食物，但不是所有民族都有這個文化，像北方的女真族就很愛吃豬肉，一道以豬肉為主要食材的料理「肉盤子」，就是他們待客最隆重的肉食，而女真族曾2度入主中原，可能對中原飲食文化產生影響。

第二，宋朝以後中原人口不斷增加，導致地狹人稠的現象，在這種情況下，能夠放牧羊的地方越來越少，作為當時主流肉食的羊肉，價格自然也水漲船高，而豬最大的優點就是好養活，不但不挑食，對於生長環境也沒有太多要求，因此豬肉才逐漸成為人們主要的肉食。