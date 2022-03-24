現代人若出現鼻塞、流鼻水或咳嗽等症狀，普通都稱為「感冒」，但在古代的中醫典籍裡，卻從未出現「感冒」一詞的紀錄，可見它其實並非醫學術語，從沈括所著的《夢溪筆談》得知，該詞原本為官場專用語，是官員請假的託辭。

綜合陸媒報導，宋朝時設有合稱「三館」的昭文館、史館、集賢院及秘閣、龍圖閣等藏書機構，通稱為「館閣」，主要掌管圖書經籍和編修國史等事務，依照規定，館閣每晚需有一名官員負責留守，防止圖書被盜，若官員有事無法值夜班，就必須在請假本「害肚曆」寫上「腹肚不安，免宿」。

北宋科學家沈括所著的《夢溪筆談》中就有相關記載，「館閣每夜輪校官一人直宿，如有故不宿，則虛其夜，謂之『豁宿』。故事，豁宿不得過四，至第五日即須入宿。遇豁宿，例於宿曆名位下書：『腹肚不安，免宿。』故館閣宿曆，相傳謂之『害肚曆』」，指官員若有事不能住宿值班，此稱為「豁宿」，而豁宿不得超過4天，到第5天就必須入館宿值。

直到南宋時期，太學生陳鵠當時在館閣擔任職務，一天他打算請假，卻偏偏不在請假本上寫「腹肚不安，免宿」，而是自創新詞寫下「感風」，他曾在《耆舊續聞》一書記載自己的創意，「餘為太學諸生，請假出宿，前廊置一簿，書云『感風』，則『害肚歷』可對『感風簿』」，得意地聲稱「感風簿」與「害肚曆」相互呼應。

為何陳鵠會創造「感風」一詞，其實也是有來歷的，當時有一個中醫學派「永嘉醫派」，創始人陳無擇著有一部醫書《三因方》，將疾病按照病源分為內因、外因和不內外因3種，其中外因稱為「六淫」，包含風、寒、暑、濕、燥、火，陳鵠便以外因之首的「風」做聯想，並在字前加上「感」字，也就是被風吹到感冒的意思，因此稱為「感風」。

到了明清時期，感風才演變成感冒，而且成為官員請假的託辭，因為「冒」有透出的意思，「感冒」即為感風後仍帶病工作之意，另外，清末樸學大師俞樾所著的《茶香室叢鈔》就曾提到，「按今制官員請假，輒以感冒為辭，當即宋時『感風簿』之遺意」，感冒日漸變成日常口語，明清小說裡也可見感冒一詞，例如《水滸傳》「小人於道感冒風寒，未曾痊可，告寄打」；《初刻拍案驚奇》「那老媽媽又是年高，船上早晚感冒些風露，一病不起」。