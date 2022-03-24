安全島上為了美觀，會種植許多花草樹木，但日前就有民眾發現，安全島上整齊排列著一座「神秘石陣」，讓他百思不得其解，於是拍照後PO網尋求解答，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，畫面中可見，一顆寫有「高雄市」字樣的方形石頭，周圍被4顆石頭團團圍住，讓他不禁好奇問道，「安全島上面這個是什麼作用？儀式感？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少網友紛紛歪樓笑回「祭壇，需要放特定媒介才能召喚」、「當年賭聖周星星，就是靠這回到1937年的上海」、「咬破大拇指把血滴在中間，可以召喚救護車」、「石中劍，拔出來你將成為勇者」、「小型巨石陣」、「封印之術」。

不過也有眼尖的內行人指出，這是「水準點」，「這是測量水準點，我們也稱控制點，做測量放樣時的重要依據，要以這個點的座標高程為基準來引點」、「應該是都市計畫樁吧，用來當測量的控制點」、「用4顆石頭在周圍固定的目的，是避免測點遭撞擊或其他可能的破壞，保護測點」。