不少學生考完大考，都希望可以和朋友外出玩樂，大肆慶祝一番，但馬來西亞一群男學生卻選擇和一般人不一樣的「慶祝方式」，他們相約前往已故老師的墓地，感謝她生前對他們的教導。影片曝光後立刻引發熱議，網友們都感動到紅了眼眶。

根據當地媒體報導，近日一段影片在TikTok上瘋傳，一群馬來西亞男學生日前考完SPM（馬來西亞教育文憑）後，騎車前往老師的「新家」，等到他們抵達目的地後，網友們才得知原來老師已經過世，而男學生所說的「新家」，其實正是老師的墓地，只見他們一群人圍在墳墓周圍，向老師表達敬意和感謝，並為她朗讀祈禱文。

據了解，這群學生來自吉隆坡蕉賴區的斯里打昔國中（Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tasik），而已故老師的名字為諾瑪拉（Cikgu Normala），她昏迷長達一個月以後，2月25日在醫院過世，生前她是學校高年級生的科學老師，除了專業知識以外，她也教授許多待人處事的道理，因此學生們都很喜歡她；諾瑪拉老師下葬那天，還有許多學生到現場致意，接連幾日也有不少同學到墓地拜訪，並拍片稱讚老師，形容她是一個熱衷教育的人，更表示會將她的教導銘記在心。

不少網友看到影片都忍不住紅了眼眶，認為她一定是個以身作則的好老師，才會深受學生喜愛，同時大家也希望這群學生不要辜負老師的教導，「你們要成為老師的驕傲」、「祝你們都可以順利通過SPM考試！」、「看哭了，老師在天之靈一定也很感動」、「現在已經很少人像你們一樣懂得尊重老師了」、「這些孩子將來一定會成功」。