愛新覺羅溥儀是歷史上著名的末代皇帝，一出生就享盡榮華富貴，然而卻有個悲劇的人生，世間對其評價多半是懦弱無能，甚至是賣國求榮。在他晚年時曾出版自傳《我的前半生》，講述他在紫禁城的日子，而2歲就被抱進宮、與生母分離的他，因為母愛的缺乏，對於陪在身邊的乳母有深深的依賴，甚至直到9歲還在吃奶。

根據《搜狐網》報導，儘管溥儀不到3歲就登基，但畢竟還是孩子，也沒有實權，加上隆裕太后不准溥儀的生母蘇完瓜爾佳氏隨便進宮探視，小小年紀的溥儀，童年時光一直被禁錮在勾心鬥角的紫禁城中，沒有親人陪伴，唯一能夠安撫他的，就只有從小陪在他身邊的乳母王焦氏，溥儀也把她當做自己的母親，對她的話言聽計從。

溥儀晚年時曾在自傳《我的前半生》中透露，乳母在他心中的地位崇高，當時皇家要他進宮時，他哭鬧不休，誰來哄都沒用，最後是乳母餵他喝奶，他才安靜下來，於是大臣們就決定讓乳母跟著他一起入宮，安撫他敏感脆弱的幼小心靈。後來每當溥儀受到委屈，他就會想找乳母喝奶尋求慰藉，9歲了還沒斷奶。

後宮的太妃們看不下去，認為溥儀長這麼大了還向乳母討奶的舉動實在不妥，於是便偷偷將乳母趕出宮，溥儀為此大鬧，晚年更在自傳中自白，「9年來我就像孩子離不開母親那樣離不開她，太妃們背著我把她趕出去了，那時我寧願不要宮內的4個母親，也要我的嫫嫫（封建社會對皇家保姆或是老年女僕人的稱呼）」。

不過儘管如此，直到溥儀長大成人，他還是堅持每天喝奶，後來更命令下人去各地購置母乳存放家中。溥儀在自傳中提到，自己那麼大還喝母乳的真正原因，他說，「只有在乳母的懷裡，才能感到一絲的人性，而自己9歲之後，就再也沒有人性了」。