幼童時常把各種物品往嘴塞，但印尼西爪哇省一名3歲男童，從1歲開始就養成了吃拖鞋的習慣，紙張、紙板更是一口接一口，若不給他吃還會大哭大鬧，讓家人們十分擔心，消息一出也立刻引起熱議。

根據馬來西亞《中國報》報導，住在印尼西爪哇省勿加泗的3歲男童皮比特（Pipit），從1歲起就有吃拖鞋的習慣，甚至一個月內可以吃掉5雙拖鞋，讓全家人都嚇一大跳，不得不多買幾雙拖鞋給他。

皮比特的母親也證實，「他很喜歡吃拖鞋，甚至就像在吃米飯一樣」，並指出，他只吃乾淨或沒有用過的拖鞋，另外還有紙張、紙板等物品，「如果不給他吃拖鞋，他還會因此大哭大鬧」。

不過皮比特的母親透露，雖然會擔心他的身體狀況因此出問題，但目前為止也沒有發生過消化不良等問題，這些吃下肚的拖鞋、紙張殘骸，最後也會隨著糞便排出體外。

根據美國精神醫學會(American Psychiatric Association)出版的精神疾病診斷與統計手冊第5版(DSM-5)定義，若規律且連續吃「非食物」達一個月以上，很有可能是罹患了異食癖。

精神科醫師楊聰財也曾表示，異食癖好發於兒少時期，因孩子在0至1歲時的「口欲期」沒被滿足，所以長大後可能出現吃泥土、棉花等非食物的行為。

楊聰財指出，異食癖多伴隨潛在的情緒障礙，更可能導致營養不良和影響發育，建議應結合精神科醫師和專業人員協助，判斷出吞食異物的動機，並適時投以藥物或心理治療、建立正確的營養觀念，才能幫助孩子導向正確的生活方式。