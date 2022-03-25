大陸四川省日前爆發一起死亡事件，有4人在參加完喪禮酒席後接連死亡，另有13人住院觀察，當局調查後發現，他們身上都驗出甲醇成分，初步研判是誤食醇基燃料而中毒身亡。

根據《央視新聞》報導，四川瀘州市納溪區有民眾在網路上爆料，指稱豐樂鎮石通村有一戶人家辦了喪禮酒席後，不幸發生食物中毒，且有人因此身亡。當地警方獲報後緊急介入調查，證實確有此事，並造成4名豐樂鎮民眾死亡，而4名死者都曾在21日晚間參加同一場喪事，並且一起用餐。

警方指出，經過抽血檢驗後發現，在4名死者身上驗出甲醇成分，認為死者符合甲醇中毒的特徵，有證據證明是誤食醇基燃料所致。截至目前為止，除了4名死者之外，還有13人同樣因為誤食醇基燃料在醫院接受觀察治療，暫時沒有生命危險。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言驚呼「邪門」、「喝到假酒了吧」、「甲醇都敢當酒賣」、「商家連這種錢都敢賺，太夭壽了」。

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