英國牛津市住宅區一間房屋的屋頂上，竟卡了一條8公尺長的鯊魚尾巴，景象非常壯觀，屋主的父親在36年前為了抗議政府，因此違法設置鯊魚裝置藝術，豈料近日市政府竟打算將其列為紀念碑，讓屋主傻眼的表示「這與我父親建雕像的用意背道而馳」。

'Shark in roof' added to heritage list despite objections from owner https://t.co/7LA1P8b7vR — Premier Radio Wrexham (@RadioWrexham) March 24, 2022

根據《WalesOnline》報導，牛津市海丁頓一間房子的屋頂上卡了一條將近8公尺長的鯊魚雕塑，象徵原子彈落於屋頂的情景，此為BBC電台主持人海涅（Bill Heine）與藝術家巴克利（John Buckley）共同企劃，為了抗議政府通過規劃法支持戰爭和審查等制度，因此在1986年日本長崎原子彈41周年時落成，當時是在未經核可的情況下刻意設置。

鯊魚雕像起初被市議會視為異類，並被要求拆除，經過屋主6年努力，上訴成功才得以保存下來，在接下來的30年來，當地政府也未打算拆除，鯊魚雕塑甚至變成當地景點，吸引不少遊客造訪，現任屋主、海涅的兒子漢森（Magnus Hanson-Heine）先前將鯊魚屋做為Airbnb出租，直到疫情爆發後才返回牛津居住。

漢森近日得知牛津市議員提案，欲將鯊魚雕塑與其他16個當地地標列入文物名單中，讓他非常傻眼，對此表示，父親設置鯊魚雕塑的目的原本是要抗議政府，豈料如今卻被規劃成文物建築，使其存在合法化，與父親原本的意圖背道而馳。牛津市議會發言人則稱，海丁頓鯊魚的提名是居民的願望，「這棟房子已被公眾提名為文物紀念碑。」