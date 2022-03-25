清明節即將到來，不少民眾掃墓追思親人，而焚燒紙錢給先人及神明時，難免會造成空汙問題，近日有業者應景推出「金紙蛋糕」，造型就是祭拜時使用的紙錢，除了用於表達思親之意，而且還很環保，蛋糕曝光後引發討論，超高還原度讓不少人驚呼。

台糖長榮酒店（台南）在臉書粉絲專頁發文表示，近日即將推出「金紙蛋糕」，黃色蛋糕體上印有「福祿壽」字樣，並加上可食用金箔，側邊還印上紅字「福」，神還原紙錢樣貌，宣傳圖片寫下「思親無價，情意似金」、「清明、環保、表心意」。

照片曝光後，不少網友表示「這…...是要燒掉？還是吃掉？不過，還是真心佩服創意，非常應景」、「家中長輩看到應該會氣死」、「有了金紙，那香呢？香可以用巧克力棒做」、「好環保不用燒，拜完直接吃掉」、「雖然很有創意，但我真的吃不下去」、「提前三天預購，七天後拿嗎？」。

而先前基隆一家50年老餅舖「建興餅店」，也曾出一款「財子壽蜂蜜千誠蛋糕」，店家在千層蛋糕上印財子壽圖像還有金箔，另外，麵包店「小丞良品」2017時年獲台南市政府民政局委託，研發出一款「金紙吐司」，用於推廣當地的廟宇文化，在當時也造成討論。