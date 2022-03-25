胡蘿蔔富含β胡蘿蔔素，可在人體內轉換成維生素A，除了有效維持視力健康之外，並具有抗氧化、防癌、抗老等好處，有「平民人蔘」的美名，更是家家戶戶餐桌上常見的蔬菜。不過許多人不知道，在16世紀末之前，所有的胡蘿蔔都是紫色的，而非現代人常見的橘紅色。

《臺北農產》在臉書粉專上PO文指出，胡蘿蔔又被人們稱為紅蘿蔔，屬於繖型花科，色彩繽紛，在料理中有著搶眼的存在感，富含類胡蘿蔔素、膳食纖維等營養素，適量食用能幫助護眼、抗氧化及穩定血糖。

不過卻很少有人知道，胡蘿蔔最早在阿富汗地區生長，且顏色為紫色，直到後來荷蘭人培養出高品質的橘紅色品種，才逐漸取代其它顏色的胡蘿蔔。不過時至今日仍能見到桃紅、橙、黃、紫、白等各種顏色的胡蘿蔔。

此外，專家也分享挑選優質胡蘿蔔的關鍵在於末端和顏色，「末端無分岔、圓滑，整體呈現光滑圓長型，鬚鬚少，蒂頭綠，較深的橘色者佳」，保存時則需去除葉子、包裝，並隔絕水氣冷藏。

胡蘿蔔身世之謎曝光後，震驚不少網友，紛紛留言直呼「好特別呀！」、「受教了」、「還以為是紅色，所以才叫紅蘿蔔」、「偏好生吃紅蘿蔔，無論是條狀、片狀都很好，更想吃看看紫色的」。