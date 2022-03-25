古代女性的地位非常低，平時不可能在外拋頭露面，若想工作更是難上加難。不過在明朝出現一名傳奇女醫，從小就非常聰明，受到祖母的影響，她也決定從醫，幫助許多女性治病，還出了一本醫書《女醫雜言》流傳後世，是非常了不起的女性。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，談允賢出生於明朝天順五年（1461年），生長於無錫醫學世家，祖父談復是當時的名醫，祖母茹氏也是醫生世家出生，而談允賢自小聰穎，祖父母便決定教她醫學方面的知識，長大後嫁給一名楊姓男子，生了4個孩子，每當小孩生病時，她都親自診治，但當時她還未行醫。

直到祖母過世後，談允賢一日生了重病，由於病情非常嚴重，家人甚至開始準備喪事，豈料她竟夢到祖母，對方說「汝病不死，方在某書幾卷中，依法治之，不日可愈，汝壽七十有三，行當大吾術以濟人，宜毋患」，指祖母託夢告訴她，治病藥方在醫書第幾卷，依照藥方服用就可痊癒，並囑咐她要將祖母的醫術發揚光大，談允賢清醒後，遵從祖母的話，沒想到果真痊癒，因此她也決定行醫。

不過古代女性若要進職場工作，可說是非常不容易，宋元明時期受理學影響，女性地位開始下降，職業女性甚至被視為帶壞風氣的源頭，例如宋代李元弼《作邑自箴》記載，「勿放尼姑出入，收生婦事畢亦然」，指平時不要讓尼姑進到家裡，家中若有孕婦要生產，將接生婆請回家幫忙，完事後就要趕緊請接生婆離開。

宋代袁采在《袁氏世範》提到，「尼姑、道婆、媒婆、牙婆及婦人以買賣、針灸為名者，皆不可令入人家。凡脫漏婦女財物及引誘婦女為不美之事，皆此曹也」，表示若想家風好，就不可讓家中女性接觸尼姑、道姑、牙婆、媒婆、女醫等，在元朝徐元瑞《吏學指南》也提到，「司縣到任，體察奸細、盜賊，陰私謀害，不明公事，密問三姑六婆」，指官員若想打聽地方上的非法之事，就須詢問三姑六婆，而三姑六婆指得就是尼姑、道姑、卦姑、牙婆（交易撮合成交經紀人）、媒婆、虔婆（老鴇）、師婆（女巫）、穩婆（接生婆）、藥婆（女醫）等職業女性。

由於當時社會認為，女性就應該待在家相夫教子，若是在街上工作拋頭露面，個性一定非常另類，可見當時對職業女性帶有偏見，在如此封閉的社會制度下，女醫在當時更加重要，由於古代認為男女授受不親，這也成為看診時的問題，當時醫師多為男性，收治的病患若是女性，在難以碰觸的情況下，根本難以檢查出女患者的問題。

談允賢曾提到一個病例，「一婦人年四十三歲，其夫因無子，取一妾，帶領外出。婦憂忿成疾，兩腿火丹大發，又加熱甚，其脈大而級數」，指一名43歲婦女與丈夫膝下無子，丈夫便在外找了妾，而且不願回家，導致她心情鬱悶患重病，這也顯示看病時，病患須說出自身情形，才能讓醫師更好了解病況，但醫師若為男性，保守的女性根本不可能說出內心話，而談允賢之後也將自己的行醫過程與經驗記錄下來，匯集成《女醫雜言》流傳後世。