美國佛州一間大賣場日前出現一起超扯性侵案，28歲男子哈維（Bredan Harvey）在逛賣場時鎖定一名身穿裙子的女子，並且當眾掀起對方的裙子觸碰私處，打算強行硬上，下秒隨即被一群見義勇為的壯漢衝出壓制，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，本月20日晚間9時30分左右，邁阿密一間賣場顧客絡繹不絕，不過膽大包天的哈維竟然鎖定一名身穿連身裙的女子，從後方將其裙子掀起，並觸碰對方私處，準備霸王硬上弓，女子被突如其來的侵犯嚇得花容失色、驚聲尖叫，現場亂成一團。

其他顧客意識到事情的嚴重性，隨即衝上前將哈維從女子身上狠狠拉開，而哈維眼見事跡敗露，立即拔腿狂奔，甚至和顧客展開追逐戰，不過最後仍被見義勇為的3名壯漢團團圍住，其中一人對哈維祭出鎖喉攻勢，降低哈維的攻擊性，其餘兩人則分別將其抱緊防止脫逃，並且掄拳對他狂毆，四人相互對峙，直到警方趕抵現場後才將哈維逮捕。

警方對於哈維竟然選在大庭廣眾之下對女子展開侵犯，感到憤怒，痛批哈維實在太無恥，也懷疑他可能是慣犯，或許有更多人受害，目前案件仍在持續調查中。