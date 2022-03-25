古代宮廷侍衛都會在腰間佩帶一把刀，以便遇到突發狀況時，能隨時抽刀防身，或是保護皇室成員。不過外界不解，通常佩帶腰刀的方式，多半是刀柄在前、刀鞘在後，並用離刀遠的那隻手抽刀，為何清朝的大內侍衛卻都是反著佩帶？事實上背後大有玄機。

根據《搜狐網》報導，清朝侍衛奕賡（ㄍㄥ）所撰寫的《侍衛瑣言》一書曾提到，在康熙、雍正、乾隆時期，侍衛幾乎都是正著佩帶腰刀，直到乾隆後期，反著佩帶腰刀的人才多了起來，變成刀柄在後、刀鞘在前。

而當時宮中侍衛之所以反著佩帶腰刀，最主要的原因是向皇帝傳遞「自己沒有攻擊性」、「沒有二心」的訊息，因此這樣的佩帶方式又被稱作「太平腰刀」。加上當時相對而言，天下比較太平，邊疆戰事不多，在刀的佩帶上比較注重禮儀，並不講究實用性。

另一個說法則是，反著佩帶腰刀的方式，比起正帶腰刀，更方便在騎馬作戰時抽出刀來，也更不容易因為分心而傷害到馬匹，加上騎馬作戰時通常還會在背部左側背上弓箭袋，若是正帶也很容易在拔刀時被箭袋給阻礙。