以色列野生動物生態學小組和當地學校合作，在校園裡為倉鴞架設巢穴，並觀察其繁殖行為，近日一隻紅隼發現巢穴裡有蛋後竟闖入企圖偷吃，而倉鴞發現後趕緊保護鳥蛋，期間紅隼被壓制住，雙腳打直彷彿被嚇到，模樣也讓眾人笑翻。

紅隼入侵巢穴企圖偷蛋吃，反被倉鴞打到趴在地上。(影片來源/YouTube/Charter Group Birdcams ציפורים אונליין קבוצת צ'רטר)

以色列的沃爾沃思‧巴伯美國國際學校（WBAIS）和野生動物生態學小組進行合作，在校園內架設巢穴，吸引倉鴞（Barn owl）來繁殖，有一對倉鴞夫婦已連續2年到此下蛋，而他們也架設攝影機進行觀察，得知毛色淺的為雄性，而深色的則是雌性。

倉鴞日前在巢穴孵蛋時，一隻紅隼竟闖了進來，試圖要偷蛋吃，而倉鴞夫婦發現後，開始對對方展開攻擊，起初紅隼占上風，但沒過一會兒局勢就出現逆轉，雄性倉鴞抓住紅隼雙腳，導致對方動彈不得，而雌性倉鴞則是展開雙翅，用身體保護蛋。

紅隼最終無計可施便逃走，有趣的是，期間牠被抓住壓制住時，雙腿打直還露出驚恐表情，讓不少人直呼非常有趣，對於倉鴞夫婦護兒舉動，也感到非常佩服，該段影片更是累積1137萬觀看次數。倉鴞是分布最廣的貓頭鷹種類，面部是標誌性的心形，擅長獵殺地面上的動物，主要以嚙齒類動物為食，食量很大，一夜以吃掉7隻鼠類。