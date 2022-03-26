嬌小又毛茸茸的兔子是動物園內，可愛動物區的療癒系代表，不過小心牠們也有狂暴凶狠的時候。日本一名熱愛兔子的攝影師，日前就捕捉到兔子滯空飛踢的「空戰」畫面，吸引10萬網友朝聖。

日本攝影師「うさぎ写真家 uta」經常在推特上分享兔子日常，日前捕捉到大久野島兔子的打鬥畫面，畫面中可見，兩隻可愛的兔子一言不合就大打出手，雙雙跳到半空中施展拳腳，儘管照片是靜止的，但是卻十分具有臨場感，兩隻兔子看起來像極了定格在空中對打，完美復刻經典漫畫「北斗神拳」的激戰場景。

尤其是右邊深色兔子猶如「功夫魂」上身，展開凌厲攻勢，半空中一腳踢飛同伴，奶油兔完全招架不住。畫面曝光後很快紅到國外，讓網友們驚呼「什麼？兔兔不就是應該要溫溫柔柔的嗎」、「完全顛覆兔子在我心中的療癒形象」、「灰兔：看我的大力金剛腿」、「好像聽到啪啪啪的打架聲」、「兔兔版街頭霸王」；也有不少網友將照片拿來二創改圖。

事實上外型軟萌的兔子，個性並非外界想像的溫和，一旦兔子遇到威脅就會出現攻擊動作。加上地域性強，會為了捍衛自己的領地而攻擊同類，除了強而有力的後腿，牠們的咬力也很驚人，所以成兔其實不適合群居生活，無論是同性還是異性，最好採取分籠飼養的方式，也要分開時段放風。