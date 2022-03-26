Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv — Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022

美國近日多地遭到龍捲風襲擊，其中位於德州的埃爾金市被路過民眾目擊，有一台紅色卡車被龍捲風捲入漩渦，整輛車瘋狂旋轉，沒想到落地後，竟能繼續駛離現場，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，「追風人」埃芬格（Brian Emfinger）21日在推特上傳一段影片，畫面中可見，龍捲風所到之處捲起大量塵土，空中也有不少雜物，並且隱約出現疑似電器受到破壞後的電光。

但最讓眾人震驚的是，一輛顯眼的紅色卡車行經此處後，被強風掀起，接著車身打直在空中不斷旋轉，好不容易四輪落地，車身依舊不斷搖晃，附近樹木及電線也全數被吹斷。沒想到下一秒，卡車駕駛竟淡定開走，讓原PO錯愕直呼「我不敢相信他就這樣開車走了」。

畫面曝光後網友全看傻了，年僅16歲的卡車駕駛萊利事後表示，龍捲風其實早在影片之前就已經將他連人帶車掃到了大街上，也就是影片拍到的卡車旋轉處，當下車身不斷打轉，直到龍捲風持續往他處移動時，強風才又將卡車翻正，他立刻抓緊時機，踩下油門，才得以迅速離開暴風圈。

萬幸的是，萊利只有皮肉傷，不過他的車就慘了，不僅車窗全毀、側邊後照鏡不見，就連車身兩側也到處都是刮痕及凹痕。