結婚生子是不少人的人生目標，大陸黑龍江就有一名男子，因為家境貧困久久找不到對象，好不容易透過媒人介紹，結識一名身材肥胖，不喜歡做家事的懶惰女子，最終兩人一拍即合，共結連理。男子甚至自豪表示，「脫單比有錢人成功」。

綜合陸媒報導，家住黑龍江農村的一名40多歲男子，因為家境貧困一直娶不到老婆，而媒人在得知他只是想結婚生子後，就撮合他與同村一名身材肥胖的懶惰女子。對此，男子十分歡喜，因為他打從心底認為，有錢與否都不重要，只要能娶到老婆、擺脫光棍，就比有錢人成功。

女子婚後不僅不做家事，還變本加厲，整天躺在床上滑手機。（圖／翻攝自網易新聞）

後來男子和女方一拍即合，很快就步入禮堂，不料女子婚後不僅不做家事，還變本加厲，整天躺在床上滑手機，附近鄰居見此狀況，紛紛上前勸說男子，應該要和妻子聊聊。

沒想到男子不以為意，還更加盡心盡力服侍老婆，就連三餐也直接送到床上，一口一口餵給對方吃；甚至為了讓老婆臥床時不無聊，還買了平板電腦討對方開心，即便老婆婚後體重飆到125公斤他也不嫌棄，反倒表示「能娶到老婆就不錯了，脫單總比打光棍強多了，最起碼能夠傳宗接代。」