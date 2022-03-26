連鎖速食店麥當勞，不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，受到不少老饕喜愛，其中薯條更是廣受顧客歡迎。日前就有一名網友透露，吃麥當勞薯條時，赫然發現包裝盒上頭貼著「Logo顛倒」的貼紙，讓他看了一頭霧水。貼文一出，隨即釣出內行人現身解釋背後用意。

原PO在《Dcard》以「麥當勞薯條改標了？」為題，PO出一張照片，畫面中可見，薯條包裝盒上貼著一張麥當勞的Logo貼紙，但是經典的「M」Logo卻刻意貼成顛倒的「W」，讓他十分錯愕，不禁好奇問道「為啥薯條盒子外面還要多貼一個W？」

內行人解答，那是特殊餐點專用的貼紙，當餐點需要特製時，就會貼上，以利於辨識。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人歪樓回應「你不知道嗎，已經改叫WacDonald了」、「哇當勞」、「買到盜版的了啦」、「你放錯了欸，盒子顛倒拿才是正確吃法」。

不過也有內行人解答那是特殊餐點專用的貼紙，當餐點需要特製時，就會貼上，「特製都會貼貼紙喔」、「那個是特製貼紙，這樣貼應該是覺得貼紙的紅跟薯條盒的紅太像，怕收餐的人拿錯才這樣貼的」、「去鹽就會有貼紙，原本是圓形，後來變正方形」。