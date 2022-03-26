老一輩的人常說，耳垂大的人有福氣，耳垂小則是薄命之相，因此古人為了招來福氣，會刻意配戴大耳墜，讓耳垂自然拉長，視覺效果也比較好。不過坊間傳聞，耳墜相傳是三國美人「貂蟬」所發明的，沒想到流傳至今，成了現代人的時尚單品。

根據《搜狐網》報導，正所謂人無完人，古代美女顏值再高，也免不了有些許缺陷，像是西施的腳大，所以喜歡穿長裙遮掩；楊貴妃有狐臭，每天都會多洗幾次澡；王昭君肩膀窄小，所以經常披著斗篷；至於貂蟬，則是耳朵特別小，與臉蛋相比，看起來不太協調。

據悉，貂蟬為了替王允效力，除掉濫殺無辜的董卓，決定利用美色離間董卓和呂布的關係，讓他們兩人自相殘殺，但她又擔心自己耳朵小會影響魅力，靈機一動將碎銀子拿給工匠打造了一對精緻的銀耳墜。

果然貂蟬戴上後，耳墜替她增添了不少姿色，董卓和呂布很快拜倒在她的石榴裙下，原本以父子相稱的兩人也因貂蟬產生嫌隙，後來貂蟬更成功挑動呂布與王允合作，刺殺董卓。

而貂蟬佩戴耳墜的行徑，一時之間也引起無數女子效仿，原因在於耳墜的重量能將耳垂拉長，如此一來既能彌補耳垂小的缺點，看起來也福氣許多，還能替自己增添幾分姿色，時至今日更成了現代女性不可或缺的時尚單品。