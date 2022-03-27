瑞士觀光勝地驚爆詭異命案！法國一家5口因不明原因，突然從7層樓高的大樓集體墜落，造成4人不幸身亡，另外還有1人重傷，目前仍在加護病房搶救中。警方獲報後已展開調查，但針對整起事件的動機、過程，還沒有頭緒。

綜合外媒報導，位於蒙特勒市（Montreux）的巴黎埃賭場（Casino Barriere）附近公寓大樓，本月24日發生一起詭異的墜樓事件，警方指出，來自法國的一家5口，突然同時從7樓的公寓房間集體墜樓，造成1名成年男性、2名成年女性以及1名年幼女性當場身亡，另外1名青少年則傷勢嚴重，被緊急送往醫院搶救。

當地民眾在公寓大樓外驚見5人倒臥血泊後，嚇得緊急報案。據了解，死亡的成年男性為40歲的父親，2名成年女性分別為41歲的妻子以及她的雙胞胎姊妹，年幼女性則是8歲的女童，而15歲的青少年雖然存活，但狀況並不樂觀。

警方指出，就在此案發生前不久，曾派2名員警持逮捕令，要將該名父親帶回調查，內容與其中1名孩童的自學情況有關，但敲了公寓房門卻遲遲沒有人回應，只好離開現場，沒想到不久後就發生憾事。目前警方排除公寓內還有其他人在場的可能，整起事件的動機仍待鑑識報告出爐才能進一步釐清，但不排除跟家庭內部矛盾有關。