「在愛情面前，年齡不是問題」，但愛真的能克服一切嗎？日本有一對老少配夫妻，兩人相差22歲，當年為了愛情跨越年齡鴻溝結為連理，但如今事隔20多年，妻子卻因為丈夫體態老化嚴重，讓她無法接受，甚至產生離婚念頭，此事曝光引發討論。

根據日媒「All About」報導，一位化名「信子」的45歲人妻透露，25歲時她嫁給大22歲的丈夫，男方原本是她的主管，做事非常可靠，對於很早就喪父的信子來說，丈夫給予她安全感和家的感覺，是一名溫柔又可靠的男人，因此兩人進一步交往，意外懷孕後就決定結婚。

信子提到，生產完後她就離職換公司，這5年來工作很忙碌，儘管丈夫同樣也在上班，但平時都會主動幫忙做家務、顧小孩，甚至還會做甜點給家人吃，但隨著年齡的增長，信子發現丈夫老化狀況嚴重，例如頭髮越掉越多、臉上出現老人斑及皺紋、駝背等問題。

信子曾勸丈夫到健身房運動維持體態，但對方對運動沒有興趣，因此並未接受建議，信子則改建議丈夫做醫美，改善老人斑等問題，但也遭到拒絕，讓信子非常心寒，認為丈夫似乎不願意在外貌上做努力，儘管丈夫身體健康，而且對家人都非常好，但仍讓她難以接受。

信子表示，由於生理上無法接受，因此她與丈夫的親密互動也越來越少，她還因而產生離婚念頭，讓她覺得自己很差勁，感到非常苦惱。兩性專家龜山早苗則表示，「在愛情面前，有些人認為年齡不是問題，這也確實如此，但隨著時間流逝，人的感受也會跟著產生變化，要學會接受彼此的改變，這一點非常重要」。