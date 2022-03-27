台灣有不少傳統習俗，普遍受到長輩重視，但年輕人多半不解背後用意。日前就有民眾在家中發現一個神祕紅盒，裡頭整齊擺放著棉花、木炭等物品，讓他相當好奇，貼文一出隨即掀起網友熱議，也釣出內行人解答。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，畫面中可見，紅色盒子上印著一個大大的「囍」字，下面還寫有訂婚禮盒等字樣，盒子裡頭則整齊擺放著2塊木炭、2塊棉花，以及2捆像是繩子類的物品，讓他看了一頭霧水，不解背後寓意，忍不住好奇問道「有人知道這個是做什麼用的嗎？代表什麼意義？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言直呼「我的也還在，也不知道啥用途」、「放了30年還真不知道做什麼用的」；也有人打趣笑說「棉花跟木炭是，免炭錢（台語，不用賺錢之意）的意思嗎？」、「最近看完《咒》，看到紅色的都有點敏感」、「感覺誰撿到，就要被冥婚」。

對此，就有眼尖的內行人解答，指出這是訂婚用的文定禮盒，通常是由女方準備，有吉祥的寓意。其中棉花條代表白頭偕老；木炭有薪火相傳、早日生子之意；燈心則象徵夫妻同心。

除此之外，多數還會放上茶絲，代表夫妻永不分離；緣錢粉，則表示有緣有錢；五穀種子意味著子孫代代繁衍。