最強保護色！台灣一名飼主近日在臉書社團分享愛犬照，只見照片中有一隻白狗，但飼主卻說「難道我黑錯了嗎」，讓不少人覺得奇怪，仔細一看才發現端倪，黑暗中竟還躲著另外一隻狗，由於身體太黑，導致牠與環境融為一體，眾人才會都未發現牠的存在。

黑狗與周遭環境融為一體，讓飼主笑著說「黑狗的哀歌」。(圖翻攝自/米克斯傳奇)

飼主在臉書社團「米克斯傳奇」分享一張照片，並寫下「黑狗的哀歌」，當時他載著愛犬出門，並讓牠們坐在副駕，而當時車內光線不足，環境有些昏暗，座椅上僅有一隻白狗，但飼主卻在照片上寫下「難道我黑錯了嗎」，讓不少網友覺得莫名其妙。

但仔細看會發現，白狗身邊其實還有一隻黑狗，但因為牠身體顏色為黑色，正好融入周遭環境，形成非常有趣的畫面，PO文更是累積4千多人按讚。不少網友笑著表示，「我看超多次，還想說狗不是白的嗎？」、「這是一張令人心酸，但又會大笑的照片」、「完全沒看到黑的那位」、「不說真的沒發現黑狗」、「來回看了5次才看懂」、「黑狗直接隱形」、「還以為椅子反光，原來是眼睛啊」。

而這一張照片也引來許多黑狗飼主共鳴，有些主人表示，平時帶愛犬出門散步時，若沒有幫牠戴上發光項圈，有時在夜裡根本找不到自家黑狗，還有人曬出黑狗在陰影中睡覺的模樣，同樣也是第一時間讓人難以察覺，讓主人不禁笑著說「同是歐告的悲哀」。