古代文人不只會讀書吟詩，甚至還會帶兵打仗，例如南宋著名抗金將領虞允文，或是明朝重臣于謙等。在重文輕武的宋朝，也有如此厲害的文人，他少年時就懷有抗金歸宋的壯志，曾任江西安撫使、福建安撫使等職，但卻因為身分關係，歸宋後一直未受器重，直到64歲時還被派遣擔任鎮江知府，訓練一支精銳軍隊準備抗金。

根據《梨視頻》報導，南宋豪放派詞人辛棄疾出生與其他文人不同，他生於宋朝淪陷區，理論上屬於金國人，但從小受祖父辛贊影響，因此懷有「抗金復宋」的決心，1161年金國君主完顏亮入侵南宋，山東地區由耿京、開趙等人聚眾起義，22歲的辛棄疾便在濟南南部山區聚集2千多人，加入耿京的起義軍。

辛棄疾勸說耿京歸宋，並配合官兵作戰，豈料辛棄疾的下屬竟偷取耿京的大印，並且投降金國，導致辛棄疾因此被誤會意圖謀反，辛棄疾得知後，立下軍令狀捕捉偷印賊，3天後帶著大印與人頭回來，使耿京非常佩服，也因此開始器重辛棄疾，還派他代表義軍至建康奏表歸宋，沒想到期間義軍有人兵變，耿京被叛徒張安國殺害。

辛棄疾聽聞勃然大怒，率領50騎兵直驅山東，闖入5萬人軍營中，捉拿叛徒張安國，之後押解張安國到建康城斬首，當時他僅23歲，驚人的戰鬥力也讓皇帝佩服，根據《稼軒記》記載，「壯聲英概，懦士為之興起，聖天子一見三嘆息」，指辛棄疾勇闖金營捉叛徒，回到南宋後聲名大噪，懦弱的人看到他都為之振奮，就連南宋皇帝也是讚嘆不已。

辛棄疾也因此步入仕途，擔任提刑使和安撫使，還組織飛虎軍，歷任地方官期間，重視發展生產、訓練軍隊，但也因為他表現出色，成為同僚們的眼中釘，一生更是被彈劾7次，再加上他身分為「歸正人」，由於在金國地盤長大，因此皇帝一直無法信任他，導致辛棄疾歸宋後並未受到重用，而他也將悲憤寫進詩詞裡。

淳熙八年（1181年），辛棄疾任江西安撫使，處理賑災事務，受到宋孝宗嘉獎，但同年卻被御史王藺彈劾他貪污又殘暴，辛棄疾因此被革職處分，最終決定退隱田園，直到嘉泰三年（1203年），南宋宰相「韓侂（ㄊㄨㄛ）胄」利用64歲辛棄疾的名望，派遣他擔任鎮江知府，並幫忙訓練精銳軍隊準備抗金，但最終仍被南宋官員彈劾而去職，沒多久就病重過世，享壽67歲。