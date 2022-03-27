大陸重慶一名30多歲女子小力（化名）本月18日接到一通詐騙電話，當下很快就發現是騙局，不過最讓人震驚的是，對方在她的柔性勸導下，非但沒有惱羞成怒，最後還叮囑她要小心各種詐騙手段，並承諾自己「一定會回去自首」。

綜合陸媒報導，小力當天接到一名自稱是某平台客服人員的詐騙份子，需要小力協助處理身分驗證的問題，因為小力並沒有接觸過該平台，加上對方口音不標準，很快就意識到自己碰上騙子。不過小力並沒有喝斥對方，反而要對方幫忙備註，不要再騷擾自己。

小力告訴對方，自己月薪只有1、2千（人民幣，約新台幣4500～9000元），沒那麼多錢給人騙，「你們想騙的肯定是有錢但腦子又不怎麼轉的，可惜我不只沒錢，腦子還轉得快」；小力接著又說，「您還是做做好事，在你們的『名單』裡給我備註一下，這人沒錢。」對方顯然亂了陣腳，吞吞吐吐的否認名單一事。

小力又趁勢追問，「你們現在名單不會還是手寫本吧？那我的電話是在你手上的筆記本裡，還是在你電腦文件裡？都沒有什麼詐騙系統嗎？」對方下意識回答「對啊。」小力接著柔聲說道，「這麼看來，你們的工作也很不容易啊！」

沒想到詐騙份子話鋒一轉，突然透露自己人在柬埔寨上班，做這行已經8年了，又承諾不會再打電話過來，並提醒小力，如果有人冒充網購平台打電話來，都不要接聽，最好是上網下載反詐騙APP，避免受騙，「本來就沒錢，再被騙了就傷口上撒鹽，雪上加霜」。小力發現詐騙份子似乎良心未泯，於是連聲勸他回國，對方竟也鄭重表示「我知道，我會回來自首的」。

事件曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「第一次聽說有詐騙份子教人反詐騙」、「小姐姐把騙子聊到要自首」、「前面聽著很廢話，結果到最後竟然有點感動」。