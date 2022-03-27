古代封建社會，不僅皇帝後宮佳麗三千，就連一般大戶人家的男子也能坐擁三妻四妾，之所以能夠一夫多妻，原因在於當時是農耕社會，男性是家中重要的生產力，除此之外，民間也流傳「不孝有三，無後為大」，因此生養男丁是極其重要的事，如果元配沒有生育能力，自然需要妾室來傳宗接代。不過到後來，娶妾的目的性卻越發複雜，甚至成了交易工具。

根據《搜狐網》報導，古代封建社會以男子為尊，女子只能依附於男子，因此加劇了男女的等級分化，造成男子妻妾成群，而女子只能從一而終的結果。然而小妾的存在，一開始確實與傳宗接代有關，明代法律就曾明文規定，「凡男子年滿40而無後嗣者，得納妾」為的就是給祖宗延續香火。

不過除了傳宗接代之外，小妾因為地位低下，漸漸成了男人們任意買賣的工具，像是一些貧困人家為了生存，只好犧牲女孩，將她們賣到大戶人家當妾室，也有不幸淪為風塵女子，一生悽苦。

除此之外，大戶人家的小妾若是沒有替男主人生下一兒半女，很快就會被嫌棄，甚至被重新轉手賣出，為奴為婢；若是小妾長相美艷動人，就會成為男主人利益交換的籌碼，看是轉送給朝廷官員、自己的上級，甚至是獻給皇帝，以達到某種目的。