隨著行動裝置普及，不少人習慣使用Google地圖找路，或是透過街景功能查看道路實景，但也經常帶來意想不到的發現。英國一處村莊日前在網路上一夕爆紅，原來是一名男性居民在窗邊手淫時，沒察覺Google街景車正從屋外經過，意外捕捉到他開心自爽的畫面，引爆網友熱議。

綜合外媒報導，英國戴文郡村莊布拉德沃斯（Bradworthy, Devon）擁有英格蘭最大的鄉村農場，僅有741人居住於此，沒想到近日卻因為被Google街景車拍下居民手淫的畫面，意外在網路上爆紅。畫面中可見，一名身穿紅色上衣、牛仔褲的男子，大白天在家中DIY，殊不知全被Google街景車捕捉。

這個畫面一開始是在抖音（TikTok）平台爆紅，接著又被網友轉貼至推特（Twitter），並打趣要眾人「想像一下被Google Maps抓包的樣子」，吸引超過上萬網友按讚朝聖。在事件引發熱議後，目前Google已將整面窗戶打上馬賽克，但在推特上仍可搜尋到相關畫面。

不少網友替男子打抱不平，紛紛要他提告，給Google一個教訓，「可憐的傢伙，他只是在家裡做他想做的事」、「太瘋了，如果是我的話，他們就等著收存證信函」、「這太扯了，應該找律師諮詢一下」。