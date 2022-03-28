大陸雲南一名女子日前外帶一杯咖啡，沒想到喝一口後驚覺口感怪怪的，定睛一看竟發現裡頭密密麻麻的全是黑螞蟻，讓她看了頭皮發麻，情緒相當崩潰。

綜合陸媒報導，雲南保山一名女子本月24日在社群平台分享自己的遭遇，內容提到她在一間餐廳點了一杯咖啡外帶，拿到後隨即插上吸管喝了一口，當下立刻發現情況不太對勁，仔細一看這才發現杯子裡頭全是黑色螞蟻，數量多到讓人作嘔。但店家接獲投訴後卻只賠償她200元人民幣（約新台幣860元），還要求她將影片刪除。

對此，涉事餐廳店長表示，螞蟻是用來做傣族菜「酸螞蟻」，不過卻被員工誤以為是即溶咖啡，已針對疏失向顧客道歉賠償。當地工商局因此事件已到店內調查。

據悉，酸螞蟻是生長在怒江兩岸的一種黃螞蟻，腹下有一個透明的儲酸小黃球，因而得名。涼拌酸螞蟻是傣族的特色昆蟲菜，是潑水節期間用來招待賓客的一道美食，能消暑開胃。