泰國一名12歲女童因為性侵懷孕，並在去年10月時產下女嬰，隨後女童母親帶她到警局報案，指控一名51歲鄰居為性侵犯，對方卻否認犯案，還要求警方驗DNA，未料報告出爐後，發現女嬰的DNA竟與女童的親生父親吻合，不過女童母親仍堅稱是鄰居做的，並質疑DNA的檢驗結果。

女童母親不相信DNA檢測結果，將會抵押家中財產替丈夫打官司。(影片來源/YouTube)

根據泰國媒體報導，去年10月29日，泰國莫拉限府東鑾縣一名母親帶12歲女兒到警局報案，聲稱女兒在3月8日出門時遭51歲鄰居索帕（Sophon）性侵，幾天後再次遇害，總共發生3次，家人們對此一無所知，直到發現她變胖且常喊胃痛，才帶她去看醫生，未料竟得知女兒已經懷孕且即將生產的消息。

最終在10月20日誕下女嬰，在這之後家人也急忙報警，指控索帕為性侵犯，但索帕否認所有指控，更要求警方驗DNA，12月第一次DNA報告出爐，未料結果顯示女嬰和索帕的DNA不符合，女童母親不相信，今年1月有醫生和律師主動幫忙，讓警方連同嫌犯家人和女童身邊人一起驗DNA，豈料竟意外發現，女嬰的DNA和女童父親吻合。

隨後女童父親被警方傳喚調查，但他否認犯案，而女童母親也質疑DNA報告的真實性，表示女兒仍堅稱性侵他的人就是索帕，為了防止串供，女童父親目前已經被收押，女童母親則準備抵押家中財產，以繳交保釋金，並幫助丈夫打官司，不過警方透露，就目前的證據來看，女童父親恐怕在劫難逃，已鎖定他為性侵案的真兇。