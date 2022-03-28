在感情世界裡，總有些不求回報的癡情人，明知被心儀對象利用，卻甘願當備胎守護對方。不過大陸就有一名「工具人」疑似忍無可忍，大庭廣眾之下對著長腿正妹咆哮，不滿對方「每次分完手的時候才找我！」火爆影片曝光後，隨即掀起網友熱議。

大陸江西省一名男子，被拍下在人來人往的街頭上，對著一名身穿白衣、短褲的長髮女子咆哮，「憑什麼每次分完手的時候才找我，我問妳啊…憑什麼！」甚至情緒失控，氣到拿起手機朝地上猛摔，接著頭也不回的轉身離去。長髮女子則不發一語，愣在原地掩面哭泣。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「摔自己的手機做什麼，賠了夫人又折兵，傻了啊」、「放心！你只是工具人1，還有工具人2、工具人3」、「就是分手才需要工具啊」、「手機表示無辜」。

不過也有眼尖的網友指出，該段影片在網路上流傳已久，近日又再度被起底，並質疑影片的真實性，認為兩人的互動像是設計好的橋段。