不少人深信外星人真實存在，並積極地四處尋找證據，然而有關外星人、UFO的問題至今仍是未解之謎。外國一名男子近日使用Google地球時，意外在阿爾及利亞發現一個神祕的五角星形狀，男子懷疑這很可能就是UFO，且早已在該處著陸，並被沙子掩埋將近數千年。

五角星四周有大片黑色區域，中間則是一座小山丘。(影片來源/YouTube/UFO Sightings Daily)

根據《每日星報》報導，UFO獵人沃林（Scott C Waring）近日在YouTube頻道上傳一段影片，他使用Google地球（Google Earth）查看北非國家阿爾及利亞（Algeria）時，在座標「29°14'25.N、7°02'11」的地方，發現一個神祕的五角星，外表看起來十分古老，因此他懷疑這很有可能就是外星人的太空船。

沃林在影片中表示，這個五角星位於阿爾及利亞的邊緣，他將畫面截圖，並進行銳化、增強的後製處理後，可以看到5個角的部分有大片黑色區域，中間則是一個很大的山丘，「它看起來就像是一艘古老的UFO，已經在這裡著陸並且掩埋了數千年」；而Google地球將這個五角星形狀的不明物體標示為「H666」，代表這裡極有可能是一個小山丘，並且位於廷杜夫省一座小鎮裡的公園內。

影片曝光後立刻引發網友熱議，大家紛紛留言：「看起來有金屬埋在沙漠裡，好想看看裡面有沒有外星人」、「如果仔細觀察可以看到，有幾條通道通往山峰，外星人有可能住在地下嗎？」、「這看起來就像一座火山，灰燼蔓延以後讓它變成這種形狀」。