清朝宮鬥劇風靡兩岸，《後宮甄環傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》等都深受大眾喜愛，然而這些清宮劇裡的女性角色，雖然大多有原型人物，名字卻都是虛構的，背後到底有什麼原因呢？

根據《梨視頻》報導，有不少清宮劇都以乾隆朝為時代背景，他的第二任皇后輝發那拉氏，在《後宮甄環傳》中名為「清櫻」，在《延禧攻略》中名為「淑慎」，在《如懿傳》裡則叫作「如懿」，明明原型人物都是同一個人，名字卻相差甚遠，反觀其他男性角色，像是傅恒、高斌、海蘭察、魏清泰等，在歷史上都真有其人，到底為何會出現這種狀況呢？

最主要的原因就是這些皇室女子的名字早已無從考證，事實上從清軍入關以後，在皇室族譜《愛新覺羅宗譜》以及其他檔案文件中，將女子的本名全都刪除了，不僅后妃沒有記錄，就連皇女也都成為沒有名字的人；有學者認為，這一切都是因為乾隆年間重抄《滿文老檔》時，奉皇帝之命刪改原稿所造成，後來不記錄皇室女子名字也逐漸成為傳統。

所以清朝后妃進了宮，就是一個失去本名的過程，而且等級低的嬪妃通常只會提族名，等級高一點才有機會被賜名，而且有時候還會被改名，像慈禧太后剛入宮時被賜名「蘭」，晉升為嬪以後才改為「懿」，「慈禧」則是她成為皇太后之後得到的；至於公主一般都會以排行稱呼，除非有了封號，才會稱呼其封號，像是乾隆最寵愛的十公主，封號就是「固倫和孝公主」。